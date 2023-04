Argentinien hat rund drei Monate nach dem WM-Triumph in Katar auch die Führung in der FIFA-Weltrangliste übernommen.

Frankfurt am Main (SID) - Argentinien hat rund drei Monate nach dem WM-Triumph in Katar auch die Führung in der FIFA-Weltrangliste übernommen. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi zog am bisherigen Spitzenreiter Brasilien vorbei, der jüngst in einem Testspiel gegen den WM-Vierten Marokko (1:2) verloren hatte. Die Selecao fiel auf Rang drei zurück, auf den zweiten Platz rückte Vize-Weltmeister Frankreich.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bleibt auf dem 14. Platz der Rangliste des Weltverbandes. Nach dem Vorrunden-Aus in Katar war die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) von Rang elf auf 14 abgerutscht. Abgesehen vom Führungstrio gab es keine Veränderungen unter den besten Zehn.