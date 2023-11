Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auf dem Weg zur Heim-EM anscheinend eine wegweisende Entscheidung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft getroffen. Wie die Bild-Zeitung am Donnerstag berichtete, werde Joshua Kimmich weiterhin im Mittelfeld spielen und somit nicht auf die Rechtsverteidigerposition versetzt. Dies habe Nagelsmann "intern klargemacht".

Kimmich (28/Bayern München) kann beide Positionen spielen, sieht sich allerdings eindeutig in der Zentrale am stärksten, weil er dort mehr Einfluss auf den Aufbau nehmen kann. Bei der WM in Katar hatte er im Vorrundenspiel gegen Costa Rica (4:2) die erste Halbzeit hinten rechts gespielt - ebenso im letzten Spiel unter Hansi Flick im September gegen Japan (1:4).

Die rechte Abwehrseite ist in der Nationalmannschaft schon länger eine offene Baustelle. Nagelsmann könnte dort auf einen der Innenverteidiger Niklas Süle ( Borussia Dortmund) oder Jonathan Tah ( Bayer Leverkusen) setzen, auch Benjamin Henrichs ( RB Leipzig) ist eine Option.

In der defensiven Zentrale hatte Kapitän Ilkay Gündogan auf der USA-Reise zweimal gut mit Pascal Groß harmoniert. Auch Leon Goretzka drängt zurück ins Team.