München (SID) - Oliver Bierhoff ist mit Hansi Flick als Bundestrainer "überglücklich". Der neue Chefcoach sei "die Top-Besetzung für den Posten", sagte der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie im Interview mit Goal und Spox: "Er war mein absoluter Traumkandidat, und ich habe bei Hansi sehr früh gespürt, dass Bundestrainer sein Wunschjob ist - trotz anderer Angebote."

Flick hatte den Posten von Joachim Löw nach der EM im vergangenen Jahr übernommen. Unter seiner Regie blieb die DFB-Auswahl vor dem Nations-League-Duell gegen England in München am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in zehn Spielen ungeschlagen und errang acht Siege.

"Ich hätte ihn am liebsten schon zum DFB zurückgeholt, als er in Hoffenheim 2018 als Vorstand aufgehört hat. Aber er war damals erst ein gutes Jahr vorher freiwillig vom DFB weggegangen", sagte Bierhoff.

Er selbst denkt nicht an einen Abschied vom Verband. "Ich habe auch regelmäßig sehr reizvolle und lukrative Angebote erhalten", sagte der 54-Jährige, "aber es macht mir trotz der Herausforderungen und Widrigkeiten, die teilweise zu überwinden sind, unheimlich viel Freude, für die Nationalmannschaft und den DFB zu arbeiten. Das ist für mich nach wie vor ein Traumjob."