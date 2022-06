Die Fußball-Nationalmannschaft von Bulgarien ist vor ihrem Spiel in der Nations League in Georgien in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden.

Tiflis (SID) - Die Fußball-Nationalmannschaft von Bulgarien ist vor ihrem Spiel in der Nations League in Georgien in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Der ehemalige Mainzer Todor Nedelew (29) musste nach dem Vorfall wegen eines Schädel-Hirn-Traumas operiert werden. Nach Angaben des bulgarischen Verbandes verlief der Eingriff bei dem Mittelfeldspieler "erfolgreich". Allen anderen Insassen des betroffenen Busses gehe es gut.

Der Unfall hatte sich am Freitagabend ereignet. Auf dem Weg zum Mannschaftshotel in der georgischen Hauptstadt Tiflis verlor der Fahrer des ersten der beiden Busse mit bulgarischen Spielern und Betreuern die Kontrolle über das Fahrzeug, es kam zu einer Kollision. Nedelew, der zwischen 2014 und 2016 zu 20 Einsätzen in der ersten und zweiten Mannschaft von Mainz 05 kam, wurde danach in ein lokales Krankenhaus transportiert. Er wird dort weiter beobachtet.

Das Spiel der Bulgaren in Tiflis ist für Sonntag (18.00 Uhr MESZ) angesetzt. Am Donnerstag waren sie in Gibraltar nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Nach dem Hinspiel gegen Georgien am vergangenen Sonntag (2:5) war Nationaltrainer Jasen Petrow zurückgetreten. Betreut wird die Mannschaft interimsweise von Sportchef Georgi Iwanow.