Augsburg (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Karl-Heinz Riedle macht sich für eine Berufung von Stürmer Mergim Berisha in die DFB-Auswahl stark. "Wer Leistung zeigt, sollte auch eingeladen werden - und das hat Berisha definitiv getan", sagte der Weltmeister von 1990 der Augsburger Allgemeinen und betonte: "So viele gute Mittelstürmer haben wir jetzt schließlich auch nicht."

Angreifer Berisha (24) vom FC Augsburg könne "Spiele entscheiden, hat schon oft das 1:0 erzielt und trifft auch gegen die Großen", führte Riedle aus: "Berisha ist sehr komplett, hat eigentlich keine großen Schwächen. Einen Versuch ist seine Berufung auf alle Fälle wert."

Bundestrainer Hansi Flick wird am Freitag seinen Kader für die ersten Länderspiele nach der WM bekannt geben. Erster Gegner am 25. März in Mainz ist Peru, drei Tage später kommt es in Köln zum Duell mit Belgien.

Flick war am vergangenen Samstag in München im Stadion, als Berisha beim 3:5 des FCA gegen den FC Bayern seine Pflichtspieltreffer Nummer vier und fünf im vierten Duell mit dem deutschen Rekordmeister erzielte. "Gegen die Bayern zu treffen, ist immer ein Bewerbungsschreiben", sagte Riedle: "Er hat jetzt definitiv eine Chance verdient."

Der derzeit beste deutsche Stürmer ist laut Riedle (57) aber Kai Havertz. Was der "da vorne spielt, ist absolute Weltklasse. Er muss sich vor niemanden auf der Welt verstecken. Ich sehe derzeit keinen besseren deutschen Stürmer", sagte er. Havertz habe "einfach alles".