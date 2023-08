Die deutschen Fußballerinnen haben trotz des Rückschlags gegen Kolumbien weiter den ersten Platz im WM-Vorrundenfinale im Blick. "Ich denke, dass wir auf jeden Fall noch Gruppensieger werden können", sagte Nationalspielerin Sjoeke Nüsken am Tag vor der dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea. Tabellenführer Kolumbien müsse "erstmal gegen Marokko gewinnen, das ist auch ein spannendes Spiel".

Um sicher ins Achtelfinale einzuziehen, benötigen die DFB-Frauen am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane einen Erfolg. Kolumbien führt die Gruppe H mit sechs Punkten an, dahinter folgen das DFB-Team und Marokko mit drei Zählern. Die deutsche Auswahl weist aber die deutlich bessere Tordifferenz auf.

"Wir wissen um die Bedeutung des Spiels, dass alles andere als ein Sieg nicht drin ist", sagte Nationaltorhüterin Merle Frohms: "Klar wissen wir, dass viel Druck auf uns lastet, weil wir den Anspruch an uns haben, erfolgreich zu sein, aber auch weil wir wissen, dass zu Hause ganz viele Menschen sitzen, die uns zuschauen."

Neben dem Druck verspüre das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aber auch Vorfreude, "weil wir es nochmal besser machen können" als gegen Kolumbien (1:2), sagte Nüsken, die eine "eklige" Partie gegen die Südkoreanerinnen erwartet: "Wir sind zu 100 Prozent überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden."