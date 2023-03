Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hofft beim Länderspiel gegen Belgien am Dienstagabend (20.45 Uhr/RTL) in Köln auf ein volles Haus.

Köln (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hofft beim Länderspiel gegen Belgien am Dienstagabend (20.45 Uhr/RTL) in Köln auf ein volles Haus. Am Vormittag waren für das Duell mit dem Nachbarn 41.000 Karten verkauft. Rund 1300 Tickets sind noch verfügbar. Das teilte der DFB mit.

Der Jahresstart am vergangenen Samstag in Mainz gegen Peru (2:0) war mit 25.358 Zuschauern ausverkauft.