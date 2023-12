Die Gegner standen schon fest, nun hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Termine und Spielorte für die zwei Länderspiele im kommenden März bekannt gegeben. Nach dem erneuten Duell mit dem WM-Zweiten Frankreich am 23. März ( Samstag) in Lyon (21.00 Uhr) trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Vorbereitung auf die Heim-EM am 26. März (Dienstag, 20.45 Uhr) in Frankfurt/Main auf die Niederlande.

Die Spiele gegen Frankreich und die Niederlande sind die letzten vor der Nominierung des EM-Kaders Mitte Mai. Endgültig gemeldet werden muss er am 7. Juni. Unmittelbar vor dem Auftakt der EM-Endrunde (14. Juni bis 14. Juli 2024) plant der DFB noch zwei weitere Länderspiele. Gegner und Spielorte stehen noch nicht fest.