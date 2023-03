Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstag mit dem ersten richtigen Training ihre Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Peru aufgenommen. Bundestrainer Hansi Flick hatte bei der Einheit auf dem Frankfurter DFB-Campus alle 23 Spieler seines Kaders zur Verfügung.

Unter den kritischen Augen des Nationalmannschaftsdirektors Rudi Völler übten auch die sechs Neulinge Mergim Berisha, Felix Nmecha, Kevin Schade, Malick Thiaw, Josha Vagnoman und Marius Wolf mit. Zum Auftakt der Maßnahme hatte es am Montagnachmittag nur eine Regenerationseinheit gegeben.

Peru ist am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz der erste Gegner der DFB-Auswahl nach der enttäuschenden WM in Katar. Drei Tage später kommt es in Köln zum Duell mit Belgien.