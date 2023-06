Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt auf den Trainerposten in den Junioren-Nationalmannschaften auf Kontinuität.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt auf den Trainerposten in den Junioren-Nationalmannschaften auf Kontinuität. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, verlängerten die Übungsleiter Christian Wörns (U18), Christian Wück ( U17) und Michael Prus (U16) ihre Verträge. Wück hatte vor wenigen Wochen die U17-Auswahl in Ungarn zum EM-Titel geführt.

Nach der Verlängerung mit U21-Coach Antonio di Salvo vor zwei Wochen verfügen nun alle 21 Trainer der DFB-Teams über einen Kontrakt über den Sommer hinaus.

Neben den Cheftrainern wurden auch die Verträge der Co-Trainer Jens Nowotny ( U19), Jens Bauer ( U17) und Mario Himsl (U15) verlängert. Der Kontrakt mit di Salvos Assistenzcoach Hermann Gerland war wie der seines Chefs vor der U21-EM in Georgien und Rumänien erneuert worden.

"Wir sind froh, dass wir die Verträge von vier Chef- und vier Co-Trainern verlängern konnten", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften: "Die Basis für Weiterentwicklungen im Nachwuchsfußball ist Kontinuität, die wir mit diesem Schritt gewährleisten. Wir wollen in unseren Trainerteams verschiedene Trainertypen vereinen: den Ex-Profi, den Altersexperten sowie den jungen, innovativen Trainer."