Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und sein Sponsor Deutsche Telekom haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig bis 2024 verlängert. Damit bleibt die Telekom als DFB-Partner bei der diesjährigen WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) und der EM 2024 in Deutschland als DFB-Partner sichtbar.

Der Abschluss hat strategische Bedeutung für die Telekom, da sie via MagentaTV als einziger Anbieter alle Spiele der beiden Turniere überträgt. Als Zusatzangebot verspricht die Telekom "umfangreiche Einblicke ins Trainingslager und Base Camp der Nationalmannschaft".