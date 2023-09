Verteidiger Leonardo Bonucci steht nicht in Italiens Kader für die kommenden EM-Qualifikationsspiele. Union Berlins 36-jähriger Überraschungsneuzugang wurde von Luciano Spalletti, dem neuen Nationaltrainer der Squadra Azzurra, bei der Bekanntgabe seines 29-köpfigen Kaders nicht berücksichtigt.

Zurück im Aufgebot ist dagegen Manuel Locatelli. Der 25-Jährige, der maßgeblich am Triumph Italiens bei der EM 2020 beteiligt war, wurde von Spallettis Vorgänger Roberto Mancini seit 2022 nicht mehr berücksichtigt. Erstmals dabei in der Nationalelf ist Abwehrspieler Nicolo Casale von Lazio Rom.

Spallettis Debüt als Trainer ist das Qualifikationsspiel für die Euro 2024 in Nordmazedonien am 9. September, bevor die Azzurri drei Tage später die Ukraine empfangen. Der 64-jährige Spalletti führte SSC Neapel in der vergangenen Saison zum ersten Serie-A-Titel seit 33 Jahren und übernahm die Nationalmannschaft nach dem Rücktritt von Mancini am 13. August.

Italien liegt in der Gruppe C mit drei Punkten nach zwei Spielen an dritter Stelle. Tabellenführer ist England mit der Optimalausbeute von zwölf Punkten nach vier Spielen, dahinter folgt die Ukraine mit sechs Punkten aus drei Spielen.