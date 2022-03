Kapitän Jonathan Burkardt hat sich beim Aufwärmen vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 in Israel (1:0) wohl nicht ernsthaft verletzt.

Köln (SID) - Kapitän Jonathan Burkardt hat sich beim Aufwärmen vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 in Israel (1:0) wohl nicht ernsthaft verletzt. "Er hat hinten am Oberschenkel den Muskel gespürt. Die Rückmeldung vom Arzt ist, dass zum Glück nichts gerissen ist", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo nach der Begegnung in Petach Tikwa.

Der Offensivspieler vom FSV Mainz 05 stand bereits auf dem Spielbogen, musste wenige Minuten vor dem Anstoß aber passen. "Jonny hatte Bedenken, dass er nach dem ersten Sprint raus muss und uns die erste Auswechslung nimmt. Er hat genau das Richtige gemacht", sagte Di Salvo.

Anstelle von Burkardt führte Angelo Stiller (TSG Hoffenheim) die DFB-Elf auf den Platz, die Position in der Startelf nahm Jan Thielmann ein. Der Kölner leitete prompt das Siegtor durch Noah Katterbach (60.) ein.

Burkardt ist mit neun Toren aus 18 Spielen der mit Abstand erfolgreichste Spieler der deutschen U21. Auch beim 3:2 im Hinspiel hatte er in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt.