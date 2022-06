Budapest (SID) - Bundestrainer Hansi Flick hofft bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiter auf eine Leistungsexplosion seines derzeitigen Sorgenkindes Leroy Sane. Der Offensivspieler von Bayern München besitze "sensationelles Potenzial, das der Mannschaft sehr gut helfen kann", sagte Flick vor dem vierten Nations-League-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Italien in Mönchengladbach.

Der Bundestrainer verwies in Budapest vor dem Flug nach Düsseldorf auf Sanes starke Phase vor dem Jahreswechsel. "Da müssen wir hinarbeiten, dass das wieder so ist. Er muss da wieder hinkommen", sagte Flick, der zugleich um Verständnis warb: "Ich bin kein Freund von Ausreden, aber es steckt allen eine lange Saison in den Knochen." Gegen England war Sane spät eingewechselt worden, in Ungarn (beide 1:1) wurde er nicht eingesetzt.

Oliver Bierhoff hatte zuletzt den Druck erhöht. "Wir helfen ihm, aber er muss sich natürlich auch selber helfen. Am Ende musst du dich als Spieler da rauskämpfen", sagte der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie.