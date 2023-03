Frankfurt am Main (SID) - Ein Zeichen für den Frieden im 1000. Länderspiel, eine USA-Reise im Herbst und zum Abschluss ein Duell bei Nachbar Österreich: Der Fahrplan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft durch das Jahr vor der Heim-EM 2024 wird immer konkreter. "Geplant ist, dass wir im November das letzte Spiel in Österreich haben. Im Oktober ist eine USA-Reise geplant", sagte Bundestrainer Hansi Flick am Montag in Frankfurt/Main.

Vertraglich fixiert sei jedoch noch nichts, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB). Erst dann gebe es eine offizielle Bestätigung. Das gilt auch für das angedachte Duell im Juni mit der Ukraine in Bremen zum DFB-Jubiläum. Der Verband will nach dem 999. Länderspiel gegen Belgien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln bei der nächsten Maßnahme eine Botschaft gegen den russischen Angriffskrieg und für den Frieden aussenden. Die historische Länderspiel-Marke, die dann erreicht wird, bietet den besten dafür denkbaren Rahmen.

Danach stehen auf Wunsch von Flick noch im Juni zwei weitere Länderspiele auf dem Programm. Weiter geht es mit je zwei Partien im September, Oktober und November. Die USA-Reise soll vor dem Hintergrund der WM 2026 stattfinden, bei der das Land Co-Gastgeber mit Mexiko und Kanada ist. Die DFB-Auswahl bestreitet bis zur EURO nur Test-, keine Pflichtspiele mehr.