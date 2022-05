Köln (SID) - Der neue Teamchef Ralf Rangnick hat 14 Bundesliga-Profis in sein erstes Aufgebot der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft berufen. Rangnick, der nebenher Berater von Manchester United bleiben wird, muss bei den Nations-League-Spielen in Kroatien, wo er am 3. Juni sein Debüt geben wird, und in Dänemark sowie gegen Frankreich aber auf den verletzten Europa-League-Sieger Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt/Oberschenkelprobleme) verzichten.

Auch Florian Grillitsch ( TSG Hoffenheim) fehlt verletzungsbedingt im 25er-Kader, der von David Alaba (Real Madrid) angeführt wird. Aus der Bundesliga nominiert sind Torhüter Martin Fraisl (Schalke 04), Marco Friedl (Werder Bremen), Stefan Lainer ( Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Stefan Posch, Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Konrad Laimer ( RB Leipzig), Dejan Ljubicic ( 1. FC Köln), Marcel Sabitzer ( Bayern München), Xaver Schlager (VfL Wolfsburg), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) und Karim Onisiwo ( FSV Mainz 05).