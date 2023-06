Matthias Ginter will in der deutschen Nationalmannschaft mit Blick auf die Heim-EM 2024 mehr Verantwortung übernehmen. "Logisch ist das mein Ziel, gerade nach der Saison, und diese Rolle hatte ich ja auch schon", sagte der 29-Jährige vor dem 1000. Länderspiel des A-Nationalteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag (18.00 Uhr/ZDF) gegen die Ukraine in Bremen im kicker-Interview.

Seine starke Saison beim Bundesligisten SC Freiburg hat ihm gut getan. "Gerade das vergangene Jahr hat mir in puncto Persönlichkeit und Haltung sehr geholfen, da habe ich auch positives Feedback bekommen", sagte Ginter.

In den Spielen gegen die Ukraine, in Polen (12. Juni) und gegen Kolumbien (16. Juni) erhofft sich der Weltmeister von 2014 eine Leistungssteigerung der DFB-Auswahl. Man wolle die drei Spiele nutzen, "sowohl nach innen, indem wir zeigen, dass wir mehrere Spiele hintereinander gewinnen können, und so Selbstbewusstsein holen. Aber natürlich auch nach außen, indem wir die Leute ein Jahr vor der EM mitnehmen."