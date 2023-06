Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan ( Manchester City) und Robin Gosens ( Inter Mailand) sind am späten Mittwochnachmittag zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft gestoßen. Damit hat Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die zwei ausstehenden Länderspiele am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau gegen Polen sowie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien komplett.

Gündogan wird in Polen voraussichtlich noch nicht zum Einsatz kommen. "Mein letzter Stand aus dem Gespräch mit Hansi war, dass ich gegen Polen noch nicht spiele, dann aber in Gelsenkirchen", sagte der ManCity-Kapitän laut Bild-Zeitung nach der Ankunft im Hotel Kempinski Gravenbruch in Frankfurt.

Gündogan und Gosens waren nach dem Endspiel der Königsklasse, das ManCity am vergangenen Samstag in Istanbul 1:0 gegen Inter gewonnen hatte, freie Tage gewährt worden. "Es wurde hart gefeiert, aber ich bin eher einer der Zurückhaltenden. Es ist noch schwer zu realisieren, ich brauche noch ein paar Tage. Aber die Tage waren schön, auch mit Familie und Freunden, die alle im Stadion waren", sagte Gündogan.

Die DFB-Auswahl reist nach dem Abschlusstraining am Donnerstag nach Warschau. Im ersten von drei Länderspielen zum Saisonabschluss hatte Flicks Team nur 3:3 gegen die Ukraine gespielt. "Ich freue mich jetzt auf die Aufgaben und hoffe, dass ich nach den Erfolgen etwas Schwung reinbringen kann, damit wir die Saison auch bei der Nationalmannschaft gut abschließen können", sagte Gündogan.