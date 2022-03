Nationalspieler Marcel Halstenberg hat seine Teilnahme an der WM in Katar noch nicht abgeschrieben.

Leipzig (SID) - Nationalspieler Marcel Halstenberg hat seine Teilnahme an der WM in Katar noch nicht abgeschrieben. "Natürlich ist es für jeden Fußballer ein Traum, bei einem großen Turnier dabei zu sein – den habe ich auch noch nicht abgehakt", sagte der Profi von RB Leipzig (30) dem kicker.

Halstenberg fehlt im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Länderspiele am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in den Niederlanden. Nach langer Leidenszeit mit privaten Schicksalsschlägen, Knöchelproblemen und einer Knie-Operation hat er erst am 2. März nach einem Dreivierteljahr Pause sein Comeback gegeben.

"Bei 90 Prozent sehe ich mich schon", sagte er über seinen körperlichen Zustand, aber: "Wenn es auf dem Platz ein bisschen wilder zugeht – erst eine Ecke, du verteidigst und schiebst raus, dann noch mal eine Flanke und noch eine Flanke - dann merke ich schon, dass noch Luft nach oben ist."

Halstenbergs Vertrag bei RB läuft aus, "erste Gespräche" über eine Verlängerung habe es bereits gegeben, sagte er: Der Linksverteidiger kann sich "gut vorstellen, in Leipzig zu bleiben".