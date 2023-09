Japan sieht sich trotz des WM-Coups gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beim Wiedersehen in der Außenseiterrolle. "Deutschland ist immer noch an der Weltspitze, unabhängig vom letzten Ergebnis. Wir waren bei den letzten sieben Weltmeisterschaften immer dabei. Aber andere Länder sind viel stärker", sagte Nationaltrainer Hajime Moriyasu vor der Begegnung am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg.

In einem flexiblen 4-2-3-1-System will der WM-Achtelfinalist seinen überraschenden Erfolg gegen die DFB-Auswahl in Katar (2:1) wiederholen. "Natürlich wollen wir Deutschland besiegen, das ist das Hauptziel", sagte Moriyasu, der fünf Deutschland-Legionäre in seinem Aufgebot hat. "Viele Japaner spielen in der Bundesliga. Da hat jeder Spieler etwas gelernt", fügte der 55-Jährige an.