Eine wegweisende Entscheidung hat Bundestrainer Julian Nagelsmann offenbar getroffen. Joshua Kimmich wird auf dem Weg in Richtung Heim-EM im Mittelfeld der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleiben und dort auch an der Seite von Ilkay Gündogan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Berlin gegen die Türkei spielen.

In der Offensive gelten die formstarken Leroy Sane und Florian Wirtz als gesetzt. Für den verletzt fehlenden Jamal Musiala könnte Thomas Müller hinter der Sturmspitze Niclas Füllkrug auflaufen.

Im Tor ist in Abwesenheit von Manuel Neuer weiter Marc-Andre ter Stegen die Nummer eins. In der Viererkette werden Abwehrchef Antonio Rüdiger und Benjamin Henrichs auf einer der beiden Außenverteidigerpositionen zum Einsatz kommen. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (31 Jahre/88 Länderspiele) - Tah/Bayer Leverkusen (27/19), Süle/Borussia Dortmund (28/49), Rüdiger/Real Madrid (30/64), Henrichs/RB Leipzig (26/11) - Kimmich/Bayern München (28/80), Gündogan/FC Barcelona (33/71) - Sane/Bayern München (27/57), Müller/Bayern München (34/125), Wirtz/Bayer Leverkusen (20/12) - Füllkrug/Werder Bremen (30/11) - Trainer: Nagelsmann

Türkei: Cakir/Trabzonspor (27/25) - Kadioglu/Fenerbahce (24/13), Kabak/TSG Hoffenheim (23/23), Ayhan/Galatasaray (29/53), Özkacar/FC Valencia (23/6) - Yüksek/Fenerbahce (24/10), Özcan/Borussia Dortmund (25/14) - Irfan Can/Fenerbahce (28/29), Yazici/OSC Lille (26/39), Aktürkoglu/Galatasaray (25/24) - Yilmaz/Galatasaray (23/9) - Trainer: Montella

Schiedsrichter: Bartosz Frankowski (Polen)