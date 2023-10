Turnierdirektor Philipp Lahm fordert mit Blick auf die Heim-EM von Bundestrainer Julian Nagelsmann personelle Kontinuität statt Experimente. "Er muss seiner Mannschaft ein Gesicht verpassen, ein Profil", sagte der Weltmeisterkapitän von 2014 in der Samstagsausgabe von Münchner Merkur und tz: "Dafür muss er die Spieler, die dieses Gesicht darstellen sollen, regelmäßig spielen lassen. Denn nur so entsteht eine Hierarchie in einer Mannschaft."

Als Folge davon könnten sich die Nation und die Fans auch wieder "mit dem Team identifizieren", so Lahm: "Und dann bin ich überzeugt, dass sich der Erfolg wieder einstellt. Ich bin positiv, weil ich mir denke: Das kann man hinbekommen – und zwar auch in kürzester Zeit!"

Er habe in den ersten Amtstagen den Eindruck, dass Nagelsmann "Energie" versprühe und "glaube, das ist in der aktuellen Situation gut", so der 39-Jährige.