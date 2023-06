Stürmerstar Robert Lewandowski hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf dem steinigen Weg zur EURO im eigenen Land Mut gemacht. "Deutschland hat noch Zeit bis zur EM, man muss geduldig bleiben", sagte der polnische Kapitän nach dem 1:0 (1:0) in Warschau über die DFB-Auswahl.

"Sie werden langsam besser spielen", ergänzte der 34-Jährige: "Gegen uns war es nicht so leicht. Sie hatten die Chancen, aber das Glück war auf unserer Seite. Es ist noch ein Jahr, das ist im Fußball so viel Zeit. Wenn die Spieler mehr Erfahrung bekommen, auch im Verein, wird es einfacher. Man kann positiv nach vorne schauen."

Bundestrainer Hansi Flick, der Lewandowski bei Bayern München in der Triple-Saison 2020 gecoacht hatte, habe es aktuell nicht leicht, meinte der Ausnahmestürmer. "Was ich bei Deutschland sehe: Auch da sind viele junge, neue Spieler. Da braucht man ein bisschen Zeit. Und wenn du drei Spiele spielst, hast du keine Zeit für Training, für die taktischen Sachen, das ist nicht so leicht."

Gegen Deutschland zu spielen sei "immer" schwierig gewesen, "und das wird es immer sein", betonte der Profi des FC Barcelona: "Deutschland hat Qualität, aber sie müssen die beste Lösung finden, wie sie als Mannschaft spielen wollen."