Nach der Trennung von Hansi Flick dürfte Interimstrainer Rudi Völler das Personal und die Taktik der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim Kräftemessen mit dem Vize-Weltmeister Frankreich etwas verändern. Denkbar wäre, dass Joshua Kimmich für das Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund wieder auf seine angestammte Position in der Zentrale rückt.

Völler muss der wackligen Abwehr mehr Stabilität verleihen, die Franzosen verfügen angeführt von Kylian Mbappe über eine geballte Offensivpower. Völler, von 2000 bis 2004 DFB-Teamchef und derzeit Sportdirektor, wird die deutsche Auswahl gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner betreuen. - Die möglichen Aufstellungen:

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (31 Jahre/35 Länderspiele) - Henrichs/RB Leipzig (26/10), Thiaw/AC Mailand (22/2), Rüdiger/Real Madrid (30/61), Gosens/Union Berlin (29/17) - Kimmich/Bayern München (28/80), Gündogan/FC Barcelona (32/68) - Sane/Bayern München (27/54), Wirtz/Bayer Leverkusen (20/9), Brandt/Borussia Dortmund (27/43) - Müller/Bayern München (33/122). - Interimstrainer: Völler

Frankreich: Maignan/AC Mailand (28/9) - Kounde/FC Barcelona (24/22), Upamecano/Bayern München (24/16), Saliba/FC Arsenal (22/9), Theo Hernandez/AC Mailand (25/18) - Camavinga/Real Madrid (20/11), Rabiot/Juventus Turin (28/38) - Coman/Bayern München (27/50), Griezmann/Atletico Madrid (32/122), Mbappe/Paris St. Germain (24/71) - Thuram/Inter Mailand (26/11). - Trainer: Deschamps

Schiedsrichter: Anthony Taylor ( England)