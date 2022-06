Herzogenaurach (SID) - Nationalspieler Thilo Kehrer hat seine italienischen Vereinskollegen bei Paris St. Germain nach dem Verpassen der Fußball-Weltmeisterschaft ein bisschen aufgezogen. "Die letzten Wochen wurde geflachst, weil sie sich nicht für die WM qualifiziert haben", berichtete er vor dem Duell in der Nations League mit dem Europameister am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Bologna mit einem Lächeln.

Auch über das Treffen in der Nationenliga habe er mit Torhüter Gianluigi Donnarumma und Marco Verratti "kurz gequatscht, man freut sich darauf, die Teamkollegen zu treffen", sagte er und stellte klar: "Italien ist eine große Mannschaft."

Auch Lukas Klostermann fiebert dem Duell mit seinen Leipziger Mitspielern Peter Gulacsi, Willi Orban und Dominik Szoboszlai entgegen, das am 11. Juni in Budapest gegen Ungarn steigt. "Das wird ein ganz besonderes Spiel für mich", sagte er.