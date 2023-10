Kai Havertz ist nach seiner Zahn-OP im Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts eingetroffen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Der Offensivspieler des FC Arsenal sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei dessen Debüt am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL) gegen die USA in Hartford/Connecticut damit wie geplant zur Verfügung stehen.

Nagelsmann hat nach der Ankunft von Havertz seinen 26er-Kader komplett. Der 24 Jahre alte Offensivspieler war aufgrund des Eingriffs am Montag zunächst nicht mit der Mannschaft in die USA geflogen.

Für die DFB-Auswahl stand nach dem ersten Training am Dienstag auf dem Gelände der New England Revolution am Mittwochvormittag eine weitere Einheit in zwei Gruppen auf dem Programm. Am Nachmittag war das nächste Mannschaftstraining geplant. Beide Sitzungen fanden hinter verschlossenen Türen statt.

Die Reise dauert insgesamt elf Tage. Am Dienstag (2.00 Uhr MESZ/ARD) steht in Philadelphia ein weiteres Länderspiel gegen Mexiko auf dem Programm.