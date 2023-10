Julian Nagelsmann feiert seine Heim-Premiere als Bundestrainer im Berliner Olympiastadion gegen die Türkei. Die Begegnung findet am 18. November (20.45 Uhr/RTL) statt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit. Der Jahresabschluss der Fußball-Nationalmannschaft erfolgt wie schon zuvor bekannt am 21. November in Wien gegen Österreich.

Nagelsmann wird seinen Einstand auf der am Montag beginnenden US-Reise des viermaligen Weltmeisters geben. Am 14. Oktober trifft die DFB-Auswahl in Hartford auf Gastgeber USA, vier Tage später geht es in Philadelphia gegen Mexiko. Seinen Kader gibt der Nachfolger von Hansi Flick am Freitag bekannt.