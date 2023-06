Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sucht auf dem Weg zur Heim-EM 2024 weiter den Kontakt zu ihren Fans. Auch im Rahmen der Juni-Länderspiele wird es wie im März ein öffentliches Training für die Anhänger geben.

Die Einheit findet am 8. Juni (16.00 Uhr) am DFB-Campus in Frankfurt/Main statt, wo sich die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick auf den Dreierpack gegen die Ukraine (12.6.), in Polen (16.) und gegen Kolumbien (20.) vorbereitet. Der Einlass ist nur mit gültigem Ticket möglich, die rund 600 zur Verfügung stehenden Plätze werden an diesem Wochenende über die digitalen DFB-Kanäle verlost.