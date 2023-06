Ex-Weltmeister Jürgen Kohler hat die Defensive als das Hauptproblem der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgemacht. Die Probleme, so der frühere Nationalspieler, bestünden allerdings nicht erst seit dem 3:3 gegen die Ukraine. "Es sind wiederkehrende Fehler in der Defensive, taktisch und individuell. Wir waren über Jahrzehnte das Land mit den besten Abwehrspielern der Welt, da muss also etwas schiefgelaufen sein", sagte Kohler dem kicker und kommt zu dem Schluss: "Das Verteidigen wird zu wenig trainiert."

Dabei gäbe es in Deutschland "ausgezeichnete Spezialisten, die selbst viele Titel gewonnen haben. Sie könnten auf dem Platz detailliert mit den Spielern arbeiten. Leider werden diese Ressourcen nicht genutzt", sagte der 57-Jährige weiter. Beim WM-Triumph 1990 hatte die DFB-Elf um Abwehrspieler Kohler lediglich fünf Gegentore in sieben Turnier-Spielen kassiert.

Bundestrainer Hansi Flick hält Kohler unterdessen "auf jeden Fall" für den Richtigen: "Er ist akribisch und fleißig, macht sich viele Gedanken."