Frankfurt am Main (SID) - Bernd Neuendorf hat noch einmal die große Bedeutung der Heim-EM 2024 für den finanziell angeschlagenen Deutschen Fußball-Bund (DFB) betont. "Wir schieben ein strukturelles Defizit vor uns her von fast 20 Millionen Euro und das ist natürlich ein Zustand, der so nicht weitergehen kann", sagte der DFB-Präsident im RTL/ntv-Interview.

"Wir versuchen, intern gegenzusteuern mit Maßnahmen", ergänzte Neuendorf: "Aber richtig ist auch: Das alleine wird nicht reichen. Der sportliche Erfolg ist für uns essenziell und auch deswegen ist die Europameisterschaft im kommenden Jahr so wichtig."

Die Nationalmannschaft hat drei Turnier-Enttäuschungen hinter sich. Der Misserfolg wirkt sich auf die finanzielle Lage des Verbandes aus: "Strukturelles Defizit heißt: Wenn wir so weitermachen, dann laufen erhebliche Defizite auf über die kommenden Jahre, die auch der DFB nicht wegstecken kann", sagte Neuendorf.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick startet am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru ins Länderspieljahr. "Wir haben uns alle viel vorgenommen. Wir haben auch einiges gutzumachen. Die WM war nicht erfolgreich, sportlich, und das gilt es jetzt unter Beweis zu stellen, dass wir Richtung Europameisterschaft im eigenen Land einen Neubeginn wirklich haben", sagte Neuendorf.