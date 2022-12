DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird nach dem WM-Desaster der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar am Freitag vor die Medien treten.

Al-Khor (SID) - DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird nach dem WM-Desaster der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar am Freitag vor die Medien treten. Das kündigte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff an. "Der Präsident wird in Doha sprechen", betonte Bierhoff, der ebenso wie Bundestrainer Hansi Flick einen Rücktritt ausschloss.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird am Freitag in die Heimat zurückkehren. Die Ankunft in Frankfurt/Main soll am Abend erfolgen. "Bei der Stimmung noch einen Tag länger da zu sein, ist nicht gut", sagte Bierhoff.