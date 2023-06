Nationalspieler Antonio Rüdiger hat nochmals seine Beleidigung eines aufdringlichen Fans am Frankfurter Flughafen erklärt und um Verzeihung gebeten. "Ich möchte zuerst darüber reden. Natürlich habe ich überreagiert - dafür noch einmal in die Richtung des Autogrammjägers Entschuldigung. Damit ist das Thema dann auch erst mal zu", sagte der Innenverteidiger von Real Madrid am Samstag während der Pressekonferenz am Frankfurter Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Rüdiger hatte sich bei der Anreise ein Wortgefecht mit einem Fan geliefert, der - wie ein TikTok-Video dokumentierte - mehrere Autogramme verlangte. Der Nationalspieler fühlte sich bedrängt und rief dem Mann ein Schimpfwort zu.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen ihr symbolträchtiges 1000. Länderspiel gegen die Ukraine. Es folgen Duelle mit Polen in Warschau (16. Juni) und mit Kolumbien in Gelsenkirchen (20. Juni).