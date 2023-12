Für Sportwettenanbieter bwin geht Gastgeber Deutschland als klarer Favorit in die Vorrunde der Fußball-EM 2024. Mit der Quote 1,40 hat die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Nase in der Gruppe A vorn, es folgen die Schweiz (6,50), Ungarn (7,00) und Schottland (9,00). Die Auslosung hatte am Samstag in Hamburg stattgefunden.

Im Titelrennen werden Frankreich (Quote: 4,50) und England (5,00) die besten Chancen eingeräumt, der dreimalige Europameister Deutschland (1972, 1980, 1996) liegt wie Portugal mit der Quote 8,00 aber noch vor Spanien (9,00), Belgien (12,00) und Titelverteidiger Italien (15,00).