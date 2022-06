Der viermalige Fußball-Weltmeister Deutschland geht am Dienstag als Favorit ins Nations-League-Duell gegen England in München.

München (SID) - Der viermalige Fußball-Weltmeister Deutschland geht am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) als Favorit ins Nations-League-Duell gegen England in München. Bleibt das DFB-Team im elften Länderspiel unter Bundestrainer Hansi Flick ohne Niederlage, zahlt Sportwettenanbieter bwin bei einem Sieg das 2,30-fache zurück, ein Remis ist mit einer Quote von 3,30 notiert. Einen Sieg der Three Lions belohnt der Buchmacher mit einer Quote von 3,10.

Im zweiten Spiel der Gruppe geht bwin von einem Erfolg der Italiener aus, die zum Auftakt der Nations-League-Saison 1:1 gegen Deutschland gespielt haben. Gegen Ungarn (Quote 8,25) ist der Europameister mit einer Quote von 1,42 klarer Favorit. Die Magyaren hatten allerdings am vergangenen Samstag 1:0 gegen England gewonnen.