Malick Thiaw wird nach seinem gelungenen Länderspiel-Debüt in Polen (0:1) auch zum Saisonabschluss der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Kolumbien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen in der Dreierkette zum Einsatz kommen. "Malick wird auf jeden Fall spielen", kündigte Bundestrainer Hansi Flick nach dem Abschlusstraining auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main an.

Dem gebürtigen Gelsenkirchener Ilkay Gündogan hatte Flick schon zuvor eine Startelfgarantie gegeben. "Wie viele Veränderungen wir machen, müssen wir sehen", sagte Flick, der "aus dem Vollen schöpfen" kann. Torhüter Marc-Andre ter Stegen und Offensivspieler Florian Wirtz mischten nach ihrer Trainingspause am Sonntag wieder mit. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (31 Jahre/33 Länderspiele) - Kehrer/West Ham United (26/27), Thiaw/AC Mailand (21/1), Rüdiger/Real Madrid (30/59) - Wolf/Borussia Dortmund (28/4), Kimmich/Bayern München (28/78), Gündogan/Manchester City (32/66), Gosens/Inter Mailand (28/15) - Musiala/Bayern München (20/22) - Füllkrug/Werder Bremen (30/8), Havertz/FC Chelsea (24/36). - Trainer: Flick

Kolumbien: Vargas/Atlas Guadalajara (34/13) - Juan Mosquera/Portland Timbers (20/1), Yerry Mina/FC Everton (28/39), Sanchez/Tottenham Hotspur (27/53), Machado/RC Lens (29/4) - Uribe/FC Porto (32/46), Barrios/Zenit St. Petersburg (29/53) - Cuadrado/Juventus Turin (35/114), Cortes/CD Millonarios (19/1) - Luis Diaz/FC Liverpool (26/38), Asprilla/FC Watford (19/3). - Trainer: Lorenzo

Schiedsrichter: Halil Umut Meler (Türkei)