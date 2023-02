Duisburg (SID) - Der torlose Start ins WM-Jahr der deutschen Fußballerinnen gegen Schweden hat dem übertragenden TV-Sender ZDF keine Top-Quote beschert. 2,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das 0:0 der Vize-Europameisterinnen in Duisburg am Dienstagabend ab 18.15 Uhr an den Fernsehbildschirmen, das entspricht einem Marktanteil von 11,4 Prozent. In der MSV-Arena hatten 20.169 Fans die Begegnung verfolgt.