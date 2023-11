Die Stars von morgen live: Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle deutschen Spiele der U17-WM in Indonesien live über seine Online-Plattformen.

Die Stars von morgen live: Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle deutschen Spiele der anstehenden U17-WM (10. November bis zum 2. Dezember) in Indonesien über seine Online-Plattformen. Das gab das Unternehmen aus Unterföhring am Mittwoch bekannt. Die Partien des Teams von DFB-Trainer Christian Wück werden demnach im Livestream auf der Sky-Homepage und in der Sky-App zu sehen sein.

In der Gruppe F startet der Europameister um Schalke-Talent Assan Ouedraogo, BVB-Juwel Paris Brunner und Kapitän Noah Darvich vom FC Barcelona zunächst am Sonntag (13.00 Uhr) in Bandung gegen Mexiko ins Turnier. Weitere Vorrundengegner sind Neuseeland (15. November/Bandung) und Venezuela (18. November/Jakarta).