Das Beste kommt zum Schluss: Für die deutsche U21-Nationalmannschaft endet das Länderspieljahr am Dienstag mit dem Gipfeltreffen gegen Polen. "Gegen diese hochklassige Mannschaft erwartet uns ein echtes Topspiel um den ersten Tabellenplatz", sagt DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor der Begegnung in Essen (18.00 Uhr/ProSieben MAXX).

Beide Teams sind in der EM-Qualifikation noch ohne Punktverlust. Weil nur der Gruppensieger sicher zur Endrunde 2025 fährt, nennt auch Di Salvo die Partie "wegweisend" und setzt auf die Fans: "Mit dem Publikum im Rücken wollen wir einen weiteren Schritt in Richtung EM gehen."

Die deutsche U21 hat zudem noch eine Rechnung offen: Schon in der vergangenen EM-Qualifikation waren Deutschland und Polen aufeinandergetroffen, im November 2021 verlor das DFB-Team in Großaspach deutlich mit 0:4, schon nach 15 Minuten stand es 0:3. Es war die einzige Niederlage der U21 in den vergangenen 15 Qualifikationsspielen - bei 14 Siegen.

"Im Rückspiel haben wir in Polen ja gewonnen, das war der erste Schritt", sagt Flügelstürmer Tim Lemperle von der SpVgg Greuther Fürth. Der 2:1-Sieg in Lodz am 7. Juni 2022 war vor allem für die Polen schmerzhaft, verhindert er doch am letzten Spieltag noch die Teilnahme an den EM-Play-offs. "Unser klares Ziel ist, Polen auch zu Hause zu schlagen", sagt Lemperle.

Einfach wird das aber nicht, aktuell ist Polen seit zehn Begegnungen ungeschlagen, in der EM-Qualifikation gab es vier Siege und 11:1 Tore. Teil des Teams ist auch Flügelflitzer Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg, der bereits 14 A-Länderspiele absolviert hat.