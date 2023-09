Die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft muss beim Start in die EM-Qualifikation auf mehrere Spieler verzichten.

Die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft muss beim Start in die EM-Qualifikation auf Stammtorhüter Noah Atubolu ( SC Freiburg) und Defensivspieler Marco John ( TSG Hoffenheim) verzichten. Beide sagten angeschlagen ab, nähere Angaben machten zunächst weder der DFB noch die Vereine. DFB-Trainer Antonio Di Salvo nominierte Schlussmann Tjark Ernst von Hertha BSC und Tom Rothe (Holstein Kiel) nach.

Die neu formierte deutsche U21 bestreitet am Freitag (18.15/ProSieben MAXX) zunächst in Saarbrücken einen Test gegen die Ukraine. Vier Tage später startet dann im Kosovo die Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei.

Nach dem Ausfall von Atubolu stehen in Tan-Kenneth Schmidt ( SC Freiburg), Youssoufa Moukoko ( Borussia Dortmund), Eric Martel (1. FC Köln) und Nelson Weiper (Mainz 05) noch vier Spieler im Aufgebot, die schon beim enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der EM im Sommer zum Kader gehörten.