Reisen bildet. Das erfuhren auch die deutschen Fußball-Nationalspieler am Donnerstag auf ihrem US-Trip. 13 Profis brachen am Vormittag aus Foxborough ins rund 45 Busminuten entfernte Cambridge bei Boston auf, um die weltweit renommierte Universität von Harvard zu besuchen.

Die zweite Hälfte der Mannschaft inspizierte das Stadion des NFL-Riesen New England Patriots, das vom Teamhotel in Foxborough aus bequem über einen riesigen Parkplatz zu Fuß zu erreichen ist, ging spazieren oder machte Athletiktraining. Erst am Nachmittag stand auf dem Gelände von MLS-Klub New England Revolution die nächste reguläre Einheit auf dem Rasen an.

Vor seinem Debüt als Bundestrainer am Samstag (21.00 Uhr/RTL) in Hartford gegen die USA bittet Julian Nagelsmann sein Team am Freitagvormittag ein letztes Mal gemeinsam auf den Platz. Am Mittwoch (2.00 Uhr/ARD) findet das zweite Spiel der Reise gegen Mexiko in Philadelphia statt.