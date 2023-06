DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat sich der kritischen Einschätzung von Bundestrainer Hansi Flick in Bezug auf Niklas Süle angeschlossen.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat sich der kritischen Einschätzung von Bundestrainer Hansi Flick in Bezug auf den Dortmunder Innenverteidiger Niklas Süle angeschlossen. "Wir wären alle froh, wenn Niklas Süle sein Potenzial, das er hat, voll ausschöpfen würde. Wir wünschen uns alle, dass er über gute Leistungen auf den Zug aufspringt", sagte Völler am Freitag im Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main.

Flick hatte Süle in einem FAZ-Interview riesiges Potenzial bescheinigt, aber der BVB-Profi lasse zugleich noch "einiges" liegen. "Hansi Flick kann das sehr gut beurteilen, er hat das wunderbar erklärt", merkte Völler an.

Süle war für die anstehenden Länderspiele gegen die Ukraine (12. Juni), in Polen (16. Juni) und gegen Kolumbien (20. Juni) nicht eingeladen worden. Der BVB hat sich dazu bisher nicht geäußert.