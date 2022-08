Leipzig (SID) - Fußball-Nationalspieler Timo Werner hofft nach seiner Rückkehr zu RB Leipzig mit Blick auf die WM (20. November bis 18. Dezember) auf mehr Spielzeit. "Eine WM kommt in der Spielerkarriere nicht zu oft vor, da will man sich optimal drauf vorbereiten", sagte der Stürmer bei seiner Vorstellung am Mittwoch.

Mit dem Bundestrainer Hansi Flick habe er über seinen Wechsel vom FC Chelsea nach Leipzig gesprochen, erzählte Werner: "Er hat gesagt, ich soll das tun, womit ich mich wohlfühle. Er fand die Idee, nach Leipzig zurückzukehren, sehr gut."

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht das erste Heimspiel gegen den 1. FC Köln an. "Wenn der Trainer denkt, ich bin fit genug, dann würde ich mich freuen und hoffe natürlich, dass ich spiele", sagte Werner: "Ich will spielen, ich will jedes Spiel spielen, und deshalb freue ich mich, dass es so schnell wie möglich losgeht."

Beim FC Chelsea habe er zuletzt "nicht genügend Spielzeit gehabt", sagte Werner. In Leipzig war der 26-Jährige hingegen zwischen 2016 und 2020 zum Toptorjäger avanciert. "Ich glaube, dass viele Leute davon ausgehen, dass ich zurückkomme und anfange, Tore zu schießen", sagte Werner: "Das will ich machen."