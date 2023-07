Auf der Seine probten am Montag die Organisatoren die Zeremonie - fast genau ein Jahr vor Beginn der Spiele in Paris.

Ein Testlauf mit 40 Booten als Vorgeschmack auf die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris: Auf der Seine probten am Montag die Organisatoren die ambitionierte Zeremonie - fast genau ein Jahr vor Beginn der Mega-Veranstaltung mit mehr als 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Herzen der französischen Hauptstadt. Erstmals in der Geschichte werden Olympische Spiele nicht in einem Stadion eröffnet.

Bei der Feier am 26. Juli 2024 ist die Sicherheit der Teilnehmer und Zuschauer der wichtigste Aspekt. Mehr als 100 Boote mit Athletinnen und Athleten, Offiziellen, Sicherheitskräften und TV-Teams werden auf einer sechs Kilometer langen Strecke die Seine herunterfahren. Die Choreographie für das ambitionierte Projekt verantwortet der französische Theaterdirektor Thomas Jolly. Einen Einblick in seine Aufführung gab es am Montag nicht.

Im Mittelpunkt stand der organisatorische und technische Ablauf. "Wir müssen eine neue Art der Übertragung der Zeremonie finden", sagte Event-Direktor Thierry Reboul. Organisationschef Tony Estanguet zeigte sich "sehr zufrieden, weil wir das Potenzial dieser Zeremonie erkennen können". Das Setting sei "einfach unglaublich, das Feedback war sehr positiv, und jetzt werden wir alles tun, um sicherzustellen, dass der künstlerische Aspekt diesen technischen Tests entspricht."

Für die Eröffnungsfeier sind 100.000 Tribünenplätze verkauft worden, mehrere Hunderttausend Zuschauerinnen und Zuschauer sollen sich zudem am Ufer entlang der Seine verteilen. Nicht nur die Eröffnungsfeier findet im Stadtzentrum statt, am Eiffelturm oder auf dem Place de la Concorde sind Wettbewerbe geplant. Die Spiele enden am 11. August mit der Schlussfeier, am 28. August beginnen die Paralympics in Paris.