IOC-Präsident Thomas Bach spielt bei der Frage, ob er sich eine Verlängerung seiner Amtszeit über 2025 hinaus vorstellen könne, weiter auf Zeit - und schließt damit nach wie vor auch eine Änderung der Olympischen Charta nicht aus. Es fänden derzeit "interne Beratungen" in einem "offenen Dialog" statt. "Zu gegebener Zeit werden wir zu einer Entscheidung kommen, die niemanden in eine Ecke stellt", sagte Bach am Montag beim Stuttgarter Sportgespräch.

Er sei "auch nur ein Mensch" und habe sich "gefreut über diesen Zuspruch, der von verschiedenen Kontinenten kam", betonte der 69-Jährige abermals, als er auf den Vorstoß mehrerer IOC-Mitglieder während der Session im Oktober in Mumbai angesprochen wurde. Diese Mitglieder hatten angeregt, die Charta zu ändern, um Bach die Chance auf eine weitere Amtszeit zu ermöglichen.

Es sei "typisch, dass eine Inszenierung unterstellt wird. Ich finde es inakzeptabel, dass es so bewertet wird ohne Kenntnis, ohne nachgefragt zu haben." Wenn von Mitgliedern der Vorschlag gemacht werde, die Satzung zu ändern, erklärte Bach, "dann gebietet es der Respekt vor diesen Mitgliedern und vor demokratischen Prinzipien, dass man das nicht auf der Bühne abwatscht. Sondern dass man mit diesen Leuten spricht und nach den Beweggründen fragt und dass man ihnen dann, wenn das entscheidungsreif ist, diese Entscheidung begreiflich macht."

Bach deutete an, dass viele IOC-Mitglieder eine Störung der Vorbereitungen auf die Sommerspiele in Paris 2024 verhindern wollen. Andere hätten auf "turbulente Zeiten" verwiesen, in denen es "schwierig" sei, "jetzt das Team zu wechseln", führte der Fecht-Olympiasieger von 1976 aus.

Bach steht dem IOC seit 2013 vor, 2021 wurde er für vier Jahre im Amt bestätigt. Gemäß der derzeit gültigen Verfassung des Internationalen Olympischen Komitees ist eine weitere Wahl ausgeschlossen. Allerdings besteht die Möglichkeit einer Änderung, ein Antrag muss verschiedene Instanzen durchlaufen, unter anderem das von Bach geleitete Exekutivkomitee. Die IOC-Vollversammlung müsste anschließend einer Änderung der Charta mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. Die nächste IOC-Session findet kurz vor den Sommerspielen von Paris (26. Juli bis 11. August 2024) statt.