In Paris ist erneut ein Testlauf für das geplante Freiwasserschwimmen in der Seine bei den Olympischen Spielen abgesagt worden. Wie das Büro der Bürgermeisterin am Samstag mitteilte, findet der Para-Triathlon am Nachmittag aufgrund der "leicht zu hohen" Verschmutzung mit Kolibakterien ohne das Schwimmen statt. Auch die für Sonntag angesetzte Mixed-Staffel könnte betroffen sein, eine Entscheidung wird in der Nacht erwartet.

Bereits vor zwei Wochen war ein Testlauf des Freiwasser-Weltcups über zehn Kilometer abgesagt worden, auch damals hatte die Konzentration potenziell tödlicher E. coli-Bakterien, die auch schwere Darminfektionen verursachen können, deutlich über dem zugelassenen Grenzwert gelegen.

Währenddessen erneuerte Organisationschef Tony Estanguet (45) seine Aussage, keinen "Plan B" für die Freiwasserwettbewerbe bei den Spielen im kommenden Jahr ins Auge zu fassen: "Es gibt keine Alternative, das Schwimmen der Freiwasser- und Triathleten findet in der Seine statt."