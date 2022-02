Peking (SID) - Acht deutsche Biathleten haben sich bei den Olympischen Winterspielen für die Massenstarts qualifiziert. Im abschließenden Einzel-Rennen gehen bei den Männern am Freitag über die 15 km Benedikt Doll, Roman Rees, Philipp Nawrath und Johannes Kühn an den Start. Für das letzte Frauen-Rennen über 12,5 km am Samstag (beide 10.00 Uhr MEZ) qualifizierten sich Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Franziska Preuß und Vanessa Hinz.

Zuvor stehen für die Skijäger noch die Staffelrennen an. Den Anfang machen die Männer am Dienstag (10.00 Uhr MEZ), am Mittwoch (8.45 Uhr MEZ) gehören die Frauen des Deutschen Skiverbandes (DSV) zum erweiterten Favoritenkreis. Die bislang einzige deutsche Medaille in Zhangjiakou hatte Herrmann mit Gold im Einzel gewonnen.

In den Massenstarts gehen jeweils nur 30 Athleten an den Start. Darunter sind die besten 15 des Weltcups, dazu kommen alle Medaillengewinner aus China. Die restlichen Plätze werden an die verbleibenden besten Biathleten bei den Winterspielen vergeben.