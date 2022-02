Die Startzeit der Biathlon-Staffel der Männer am Dienstag ist wegen vorhergesagter Temperaturen von unter minus 15 Grad Celsius vorverlegt worden.

Peking (SID) - Die Startzeit der olympischen Biathlon-Staffel der Männer am Dienstag ist wegen vorhergesagter Temperaturen von unter minus 15 Grad Celsius von 10.00 Uhr MEZ auf 7.30 Uhr MEZ (14.30 OZ) vorverlegt worden. Das teilte der Weltverband IBU am Montag in Zhangjiakou mit. Die drohende Kälte habe die Durchführung des Rennens über 4x7,5 km nach den IBU-Regeln gefährdet.

"Durch die Vorverlegung der Startzeit um zweieinhalb Stunden hoffen wir, diese niedrigen Temperaturen zu vermeiden und die Wettkämpfe unter fairen und sicheren Bedingungen für unsere Athleten durchzuführen", sagte IBU-Renndirektor Borut Nunar.