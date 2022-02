Die Entscheidung über die Suspendierung der unter Dopingverdacht stehenden Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kamila Walijewa fällt am Montag.

Peking (SID) - Die Entscheidung über die Suspendierung der unter Dopingverdacht stehenden Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kamila Walijewa fällt am Montag. Das teilte die Ad-hoc-Kommission des Internationalen Sportgerichtshofs CAS am Samstag mit. Somit entscheidet sich erst einen Tag vor dem Beginn des Einzelwettbewerbs, ob die 15-jährige Russin im Kurzprogramm an den Start gehen darf.

Walijewas Suspendierung nach einem positiven Dopingtest auf die verbotene Substanz Trimetazidin vom 25. Dezember war in Peking von der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA aufgehoben worden. Das Internationale Olympische Komitee und die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA gingen gegen die Entscheidung in Berufung. Das Ergebnis der Probe war erst am 8. Februar angekommen, einen Tag nach dem russischen Sieg im Mannschaftswettbewerb.

Am Sonntag tritt im Continental Grand Hotel der chinesischen Hauptstadt das Gremium mit Präsident Fabio Iudica (Italien) sowie den Schiedsrichtern Jeffrey Benz (USA) und Vesna Bergant (Slowenien) zusammen, um in einer Videokonferenz die Stellungnahmen der Parteien zu hören. Neben dem IOC und der WADA ist auch der Eislauf-Weltverband ISU in Berufung gegangen.