Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes und Organisationschef der Sommerspiele 2012 in London, hat sich für eine deutsche Olympia-Bewerbung ausgesprochen. "Ich hoffe sehr, dass eine der großen deutschen Städte in der Lage und bereit ist, Olympische Spiele auszurichten", sagte Coe im Interview mit ran: "Wir hatten wundervolle European Games im vergangenen Jahr in München und einige Jahre vorher in Berlin. Also, ich würde es mir wirklich wünschen."

In Deutschland hat gerade erst der Prozess der Meinungsbildung über die Möglichkeiten einer Bewerbung begonnen. Der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB) hat die Sommerspiele 2036 als erste Chance ins Auge gefasst. IOC-Präsident Thomas Bach hatte zuletzt bei einem Pressetermin in Hamburg durchblicken lassen, dass die internationale Konkurrenz einer möglichen deutschen Olympia-Bewerbung aber weit voraus ist.

Wann die Olympischen Spiele 2036 vergeben werden, steht nicht fest. Der DOSB rechnet mit der Entscheidung frühestens bei der IOC-Session im Februar 2026 am Rande der Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Eine deutsche Bewerbung soll nach einem Volksentscheid offiziell Ende 2024 auf den Weg gebracht werden.