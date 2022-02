Der entthronte Curling-Olympiasieger USA hat bei den Winterspielen in Peking auch Bronze verpasst.

Peking (SID) - Der entthronte Curling-Olympiasieger USA hat bei den Winterspielen in Peking auch Bronze verpasst. Der Goldmedaillen-Gewinner von Pyeongchang, im Halbfinale an Großbritannien gescheitert (4:8), verlor das kleine Finale gegen Kanada am Freitag mit 5:8. Die Kanadier hatten 2006, 2010 und 2014 jeweils Gold geholt, waren 2018 aber leer ausgegangen.

Um den Olympiasieg geht es am Samstag (07.05 Uhr MEZ/14.05 OZ) im "Ice Cube". Die Briten treffen im Finale auf Weltmeister Schweden und können ihr zweites Gold holen. Das bislang einzige hatten sie sich 1924 bei der Olympia-Premiere in Chamonix/Frankreich gesichert.